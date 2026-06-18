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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "صيفك أحلى" بالغردقة بمشاركة 125 عارضاً

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات معرض "صيفك أحلى" بمدينة الغردقة، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور جماهيري من المواطنين وزوار المدينة.

 ويأتي إطلاق هذا المعرض في إطار جهود المحافظة المستمرة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير السلع والمنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة تزامناً مع بدء موسم الصيف وتدفق المصطافين.

وشهد الافتتاح نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، إلى جانب رئيس حي جنوب، ومدير مكتب المحافظ. كما شارك في فعاليات الافتتاح رئيس الغرفة التجارية، وممثلو جهاز تنمية المشروعات، وهيئة تنمية الصعيد، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء المجلس الاقتصادي، مما يعكس الاهتمام البالغ وتضافر كافة الجهود المؤسسية لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي والتنموي الهام.

كما تميز الافتتاح بحضور مكثف وواسع لمديري المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والذين تواجدوا لدعم المعرض وتذليل كافة العقبات؛ حيث شارك مسؤولو ومديرو مديريات الصحة، والتموين، والزراعة، والإسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنظيم والإدارة، والطب البيطري، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات البيئة والمحميات الطبيعية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، ومكتبة مصر العامة، و فرقة قصر الثقافة ووحدة ايادى مصر،في تناغم رسمي يعكس اهتمام الدولة بكافة قطاعاتها بخدمة المواطنين.

ويضم معرض "صيفك أحلى" في نسخته الحالية 125 عارضاً وعارضة يمثلون مختلف مدن المحافظة، مع مشاركة متميزة وخاصة لأبناء مدن القصير وحلايب والشلاتين لعرض منتجاتهم البيئية والتراثية. وتتنوع المعروضات لتشمل الملابس، والمستلزمات الصيفية، والمشغولات اليدوية، والمنتجات الغذائية، والتي تُعرض جميعها بأسعار تنافسية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيع المنتج المحلي، وإبراز الصناعات التي تعكس الهوية المصرية الساحلية والجنوبية.

وقد حرصت المحافظة على توفير كافة التجهيزات والخدمات اللوجستية اللازمة لراحة وأمان المشاركين والزوار؛ حيث تم تزويد أجنحة المعرض، بتركيب مراوح التهوية لمواجهة حرارة الصيف وتوفير مناخ مناسب للتسوق، بالإضافة إلى تأمين الموقع بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة حديثة ومتطورة لحماية العارضين والمعروضات وضمان سير الفعاليات بشكل منضبط وآمن طوال فترات العمل.

يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور لفترة ممتدة حتى 25 يونيو الجاري في قلب مدينة الغردقة. وتتيح هذه الفترة الزمنية الفرصة الكاملة لأكبر عدد من المواطنين والمصطافين لزيارة أجنحة المعرض والاستفادة من العروض والخصومات المتاحة، مما يساهم بشكل مباشر في إنعاش حركة البيع والشراء وخلق رواج اقتصادي بالمدينة طوال فترة إقامته.

وعقب قص شريط الافتتاح، أجرى الدكتور وليد البرقي جولة تفقدية موسعة بين أروقة المعرض، التقى خلالها بالعارضين واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم لتطوير أعمالهم. وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تساهم في تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، وخلق فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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