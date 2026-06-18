محافظ البحر الأحمر: الاستعداد لتنفيذ طريق ساحلي جديد يمتد بطول المحافظة لدعم التنمية والنقل

كشف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن استعداد المحافظة لتنفيذ مشروع طريق ساحلي جديد يمتد بطول المحافظة، في خطوة تستهدف تعزيز حركة النقل وربط المدن الساحلية ودعم خطط التنمية المستقبلية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لما له من دور كبير في تسهيل الحركة بين المدن وتوفير محاور تنموية جديدة تخدم السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بالتوازي مع عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها تطوير ميناء سفاجا ومشروع تطوير طريق برنيس – أسوان.

وأضاف أن مشروعات الطرق والبنية التحتية تعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للتنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية بمختلف مدن البحر الأحمر.