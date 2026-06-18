رقمنة الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تمضي بخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن خطة الرقمنة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى رضا المواطنين ويرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الجهاز الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الخدمات الإلكترونية ستسهم في تقليل التعاملات الورقية وتحقيق المزيد من الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأكد أن البحر الأحمر تسعى إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم خدمات عصرية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.