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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد مخططات عمرانية جديدة للغردقة وحلايب وعدد من مدن وقرى البحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
ابراهيم جادالله

كشف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التخطيط العمراني، بعد اعتماد عدد من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المحافظ أنه تم إدراج مدينتي الغردقة وحلايب إلى جانب أربع قرى أخرى ضمن خطة استكمال المخططات التفصيلية، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية منظمة تتوافق مع احتياجات التوسع السكاني والمشروعات المستقبلية.

وأشار إلى أن المخططات الجديدة ستسهم في تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد مناطق التنمية والخدمات والمرافق بصورة أكثر دقة، بما يحد من العشوائية ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن المحافظة تولي ملف التخطيط العمراني أهمية كبيرة باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة القصير محافظة البحر الاحمر

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