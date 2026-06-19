الخارجية الإيرانية: اجتماع جنيف ليس أولوية ملحة في المرحلة الراهنة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المرتقب في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني والقضايا الإقليمية لا يُعدّ أمراً مُلحاً في الوقت الراهن، في إشارة تعكس تمسك طهران بموقفها القائم على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية المناسبة قبل استئناف أي جولات تفاوضية جديدة مع الأطراف الغربية.

وجاءت التصريحات الإيرانية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجدل حول مستقبل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، حيث أوضح مسؤولون في الخارجية أن الأولوية الحالية تنصب على تقييم التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، ومراجعة مواقف الأطراف المختلفة قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في اجتماعات أو مبادرات دبلوماسية جديدة.

وترى طهران أن نجاح أي لقاء دولي يتطلب وجود أجندة واضحة وضمانات كافية تضمن تحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها واحترام التزامات جميع الأطراف. كما تؤكد القيادة الإيرانية أن المفاوضات لا ينبغي أن تتحول إلى مسار شكلي يفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة القضايا العالقة.

وتأتي هذه المواقف في وقت تبذل فيه القوى الأوروبية جهوداً لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، إذ تنظر عواصم غربية إلى اجتماعات جنيف باعتبارها منصة مهمة للحوار وتخفيف حدة التوتر.

غير أن المؤشرات الصادرة من طهران توحي بأن السلطات الإيرانية لا ترى ضرورة للاستعجال في عقد لقاءات جديدة قبل اتضاح معالم المرحلة المقبلة وتحديد مدى استعداد الأطراف الأخرى لتقديم خطوات عملية.

كما تشير إلى استمرار حالة الحذر المتبادل بين إيران والدول الغربية بشأن آليات التفاوض ومستقبل الاتفاقات المحتملة.