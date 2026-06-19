لحماية الملاحة الجوية.. حملات مكثفة لليوم السادس لتطهير محيط مطار الغردقة من مخازن المخلفات

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة- لليوم السادس على التوالي- حملاتها الميدانية المكثفة؛ لمراجعة وتقنين وضع مخازن ومستودعات المخلفات بمحيط مطار الغردقة الدولي، وذلك لضمان سلامة حركة الملاحة الجوية، والتصدي لأي مظاهر تشكل خطورة على الطيران.

وتأتي هذه الحملات؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالمداومة على تمشيط المنطقة المحيطة بالمطار، والتصدي الفوري لأي أنشطة قد تجذب الطيور وتؤثر سلباً على حركة الطائرات، وكذلك بناءً على تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وفي هذا الإطار؛ قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، يرافقه مساعد رئيس الحي ومسؤول المتابعة الميدانية، جولة تفقدية، شملت مراجعة الموقف القانوني لـ 5 مخازن لتجميع وفرز مخلفات الفنادق والقرى السياحية بتقسيم "سيف هيكل"، الواقع خلف إدارة مرور البحر الأحمر، والذي يبعد نحو 2 كيلومتر فقط عن مطار الغردقة الدولي.

ووجه رئيس الحي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية حيال أصحاب المخازن المخالفة للاشتراطات البيئية والتراخيص الممنوحة.

وأوضح “جبر”، أن هذه الحملات المستمرة، تأتي ضمن خطة عمل عاجلة وضعتها المدينة؛ لتطهير محيط المطار بشكل كامل من كل نواتج تجميع مخلفات القرى السياحية ومخازن الخردة والفرز.

وشدد رئيس الحي، على “مساعده” و"مسؤول المتابعة الميدانية"، بضرورة استمرار الرصد والمتابعة الدورية على مدار اليوم؛ لضمان عدم عودة أي من تلك الأنشطة المخالفة، وتأمين حرم المطار بيئيا.