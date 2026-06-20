إزالة تعديين على أراضي أملاك الدولة بمنطقة زرزارة جنوب الغردقة بمساحة 150 مترًا مربعًا

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة زرزارة، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالفة أقيمت دون سند قانوني على قطعتين من الأراضي، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة بمتابعة المخالفات والتعامل الفوري معها.

وجاءت الحملة بناءً على تكليفات اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لمساعد رئيس الحي ورئيس قسم المتابعة الميدانية، بالتحرك الفوري إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات التي تم رصدها خلال أعمال المتابعة.

وأوضح رئيس الحي أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام مواطنين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة بمنطقة زرزارة، حيث تم إنشاء سور من الطوب الأبيض على قطعة أرض فضاء بمساحة 100 متر مربع، كما تم رصد تعدٍ آخر تمثل في إقامة سور من الطوب الأحمر على قطعة أرض أخرى بذات المنطقة بمساحة 50 مترًا مربعًا، وذلك دون الحصول على أي موافقات أو تراخيص قانونية.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه تم تنفيذ الإزالة الفورية للتعديين بالكامل واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على أن أجهزة المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو محاولات للتعدي على أراضي الدولة والتعامل معها في مهدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق الدولة أو تعوق جهود التنمية.

وأشار إلى أن الحي مستمر في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة والحفاظ عليها، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مع استمرار حملات المتابعة والإزالة لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.