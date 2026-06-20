الفريق يوسف عفيفي.. بطل حرب اكتوبر وصانع نهضة البحر الأحمر يصل إلى رحلته الاخيرة

غيّب الموت أمس الفريق يوسف عفيفي، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، عن عمر ناهز 99 عامًا، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في ميادين القتال والعمل التنفيذي، تاركًا إرثًا كبيرًا من الإنجازات العسكرية والتنموية التي ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

يُعد الفريق يوسف عفيفي من الرموز العسكرية البارزة التي شاركت في صناعة تاريخ مصر الحديث، حيث تخرج في الكلية الحربية عام 1948، وشارك في حرب فلسطين، كما كان من الضباط الذين أسهموا في ثورة 23 يوليو 1952، قبل أن يتدرج في العديد من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة المصرية.

وخلال حرب أكتوبر 1973، تولى قيادة الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش الثالث الميداني، وقاد قواته في واحدة من أهم معارك العبور واقتحام خط بارليف، حيث لعبت الفرقة دورًا بارزًا في تثبيت رؤوس الكباري شرق قناة السويس وتنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية، ما جعل اسمه يرتبط بأمجاد النصر العظيم.

وبعد الحرب، واصل الفريق يوسف عفيفي مسيرته العسكرية، وتولى منصب نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم قائدًا للجيش الثالث الميداني، كما شغل منصب مساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة البحوث العسكرية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

ولم تتوقف مسيرته عند حدود العمل العسكري، بل انتقل إلى العمل التنفيذي، حيث تولى منصب محافظ البحر الأحمر عام 1981 واستمر قرابة عشر سنوات، شهدت خلالها المحافظة طفرة كبيرة في مشروعات التنمية والبنية التحتية والسياحة، ما دفع الكثيرين إلى اعتباره أحد أبرز المحافظين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ المحافظة الحديثة.

كما تولى لاحقًا منصب محافظ الجيزة، مواصلًا مسيرة الخدمة العامة بنفس روح الانضباط والإخلاص.

وعلى مدار مسيرته الطويلة، حصل الفريق يوسف عفيفي على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية الرفيعة، من بينها وسام العبور ووسام نجمة الشرف، تقديرًا لدوره الوطني والعسكري المشرف.

ونعى الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر الراحل، مؤكدًا أن مصر فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين جسدوا قيم الوفاء والتضحية والإخلاص في خدمة الوطن، فيما شيعت القوات المسلحة جثمانه في جنازة عسكرية رسمية تقديرًا لما قدمه من عطاء وتضحيات على مدار عقود طويلة.

وبرحيل الفريق يوسف عفيفي، تفقد مصر واحدًا من رجالها الذين جمعوا بين شرف العسكرية ومسؤولية البناء والتنمية، ليبقى اسمه حاضرًا في سجل الأبطال الذين صنعوا النصر وأسهموا في بناء الدولة الحديثة، وتظل إنجازاته شاهدة على رحلة وطنية استثنائية امتدت لأكثر من سبعة عقود من العمل والعطاء.