قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلاميَّة يُصدر عدد المحرَّم من مَجَلَّة الأزهر إيذانًا ببدء مئويَّتها الأولى

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر
إيمان طلعت

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر المحرَّم لعام 1448هـ من مَجَلَّة الأزهر، التي تصدر مطلع كلِّ شهر هجري، متضمِّنًا ملفَّين خاصَّين؛ أولهما عن الهجرة النبوية وما تحمله من دلالاتٍ إيمانيَّةٍ وحضاريَّةٍ متجدِّدة، وثانيهما عن مئوية مجلة الأزهر بمناسبة بدء عامها المئة، واستعراض إسهاماتها العلميَّة والفكريَّة والثقافيَّة في خدمة الإسلام وقضايا الأمَّة على مدار قرنٍ كامل.

وقد نُشِر مع عدد هذا الشهر كتابان هديَّةً للقرَّاء؛ أولهما: العدد الأول من مَجَلَّة الأزهر (نور الإسلام) الذي صدر في شهر المحرَّم عام 1349هـ، وثانيهما: (أبحاث عن الهجرة النبويَّة)، وهو من تقديم فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر الشريف.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ انطلاق مئويَّة مَجَلَّة الأزهر يمثِّل مناسبةً مهمَّةً لاستحضار الدور التاريخي الذي قامت به المجلَّة في نشر الفكر الأزهري الوسطي، وبناء الوعي الدِّيني والثقافي الرشيد، ومواكبة التحوُّلات الفكريَّة والاجتماعيَّة التي شهدتها الأمَّة عبر عقودٍ متتابعة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مَجَلَّة الأزهر نجحت على مدار مئة عام في أن تكون شاهدًا على قضايا العصر ومعبِّرةً عن هموم الأمَّة وطموحاتها، وأن تجمع بين أصالة التراث الإسلامي ومتطلَّبات الواقع المتجدِّد، مؤكِّدًا أنَّ استمرار صدورها وانتشارها طوال هذه العقود يعكس مكانتها بوصفها واحدةً من أعرق المَجَلَّات الفكريَّة والثقافيَّة في العالم الإسلامي.

من جانبه، أشار فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، إلى أنَّ افتتاحيَّة العدد جاءت بعنوان: (مَجَلَّة الأزهر في مئويَّتها.. قرنٌ من حراسة الوعي وصناعة الاعتدال)؛ لتوثِّق جانبًا من المسيرة الممتدَّة للمَجَلَّة، وما اضطلعت به من دورٍ رائدٍ في نشر الفكر الوسطي وترسيخ المرجعيَّة العلميَّة الرصينة، وتقديم خطابٍ يجمع بين الثبات على الأصول والقدرة على مواكبة المتغيِّرات.

ولفت الدكتور عيَّاد إلى أنَّ العدد يضمُّ ملفًّا خاصًّا عن مئويَّة المجلَّة، يتناول عددًا من المحاور المهمَّة، من بينها: مَجَلَّة الأزهر ومعالم التفسير في صفحاتها، ومَجَلَّة الأزهر في مئة عام، والفنون الأدبيَّة التي احتضنتها، وقراءة في عنوانها الأول وافتتاحيَّتها الأولى، إلى جانب استعراض جانبٍ من جهودها في خدمة التفسير من خلال روائع الشيخ إبراهيم الجبالي؛ بما يعكس ثراء التجرِبة العلميَّة والثقافيَّة للمَجَلَّة عبر تاريخها الطويل.

في السياق نفسه، بيَّن الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة والمشرف على إصدار مَجَلَّة الأزهر، أنَّ هذا العدد يُعدُّ وثيقةً علميَّةً خاصَّةً تجمع بين استلهام دروس الهجرة النبويَّة واستحضار تاريخ المجلَّة الممتد على مدار مئة عام، موضِّحًا أنَّ ملفَّ الهجرة يتناول أبعادها الحضاريَّة والإنسانيَّة، ودورها في بناء المجتمعات ومواجهة التحدِّيات، وتعزيز القيم، بينما يقدِّم ملفُّ المئويَّة قراءةً في أبرز المحطَّات الفكريَّة والثقافيَّة التي صنعتها المَجَلَّة، وأسهمت من خلالها في حراسة الوعي وترسيخ منهج الاعتدال.

البحوث الإسلاميَّة الأزهر مَجَلَّة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

روبيو

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية الأسبوع المقبل

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

مركز شباب الحرمين

تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد