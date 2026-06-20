سنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.. عباس شومان يحذر من انتحال عضوية هيئة كبار العلماء

حذر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من انتحال صفة عضوية الهيئة من غير منتسبيها.

وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك: تحذر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من انتحال صفة عضوية الهيئة من غير أعضائها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المنتحلين قريبا.

هيئة كبار العلماء

وهيئة كبار العلماء ركن مهم من أركان الإصلاح في الأزهر، بل والذروة التي يجب بلوغها منه، وأفرد القانون نمرة 10 لسنة 1911م بابًا خاصًا بـــ " هيئة كبار العلماء "، متناولًا فيه ما يتعلق بتلك الهيئة من الأحكام والضوابط، بأن تتألف من ثلاثين عالمًا متخصصًا يمثلون المذاهب الفقهية الأربعة (الأحناف وأن يكون عددهم أحد عشر عالمًا، الشافعية وأن يكون عددهم تسعة علماء، المالكية وأن يكون عددهم تسعة علماء، الحنابلة وأن يكون عددهم عالم واحد).

أما عن الشروط التي أوجب القانون توافرها فيمن يُنتخب كعضو في "هيئة كبار العلماء" فكانت كالآتي:

أولًا: ألَّا يكون سنه أقل من خمس وأربعين سنة.

ثانيًا: أن يكون قد مضى عليه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى عشر سنين على الأقل، منها أربع على الأقل في القسم العالي.

ثالثًا: أن يكون قد ألَّفَ كتابًا في أحد العلوم المذكورة، وأن يكون قد مُنح جائزة علمية تدل على تميز الكتاب ونفعه لطلاب العلم.

رابعًا: أن يكون معروفًا بالورع والتقوى وليس في ماضيه مايُشين سمعته.