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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة بناء مخالف لدور خامس دون ترخيص بمنطقة الدهار في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أزال حي شمال الغردقة أعمال بناء مخالفة لدور خامس (روف) دون ترخيص بأحد العقارات الكائنة بقطعة 3/2 بتقسيم المنطقة الثانية "الكنيسة" بمنطقة الدهار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لمخالفات البناء ومنع التعديات.

وأشرف اللواء الدكتور أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، على تنفيذ أعمال الإزالة بحضور مهندس القطاع ومسؤول قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي ومسؤولي المتابعة الميدانية، تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين ببناء دور خامس (روف) دون الحصول على ترخيص، عبارة عن حوائط من الطوب الأحمر على مساحة تقدر بنحو 130 مترًا مربعًا، بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

وأضاف أنه تم التحرك الفوري إلى موقع المخالفة وتنفيذ الإزالة الكاملة للأعمال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف والتأكيد على عدم مغادرة الموقع قبل الانتهاء من أعمال الإزالة.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها في مهدها، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مرسى علم حى شمال

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