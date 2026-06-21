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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا الاثنين.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات في موسمها الخامس

بدء التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات في موسمها الخامس تحت شعار عطاء يتجدد
بدء التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات في موسمها الخامس تحت شعار عطاء يتجدد
إيمان طلعت

تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام من أ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، تبدأ غدا التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم (ما قبل جامعي – جامعي – دراسات عليا) "مواهب وقدرات" في موسمها الخامس تحت شعار (عطاء يتجدد).

التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات 

وتتضمن الفعاليات عدد (١٧) مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية مهارات الطلاب وتنمية أفكارهم الإبداعية، تتنوع بين حفظ وترتيل القرآن الكريم (كاملا أو أجزاء منه)، ومسابقة الأصوات الحسنة، ومسابقة في الثقافة الإسلامية، فضلا عن الخطابة وفنون الاتصال، وإلقاء الشعر وتأليفه، كما تتضمن عددا من المسابقات الخاصة بالفن وكتابة الخط العربي والتمثيل والرسم والزخرفة والأشغال الفنية، على يد كوكبة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين والمدربين المعتمدين.

وتهدف هذه المسابقات إلى خلق تنوع علمي ثقافي فكري بين الطلاب الوافدين المتميزين وحفظة القرآن الكريم، كما تسعى لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع المنهج الأزهري الوسطي.

وعقب انتهاء التصفيات، سيعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن اختيار أفضل عشرة من الطلاب الوافدين في كل محور من محاور المسابقة، باجمالي جوائز مالية (١.٠٢٧.٥٠٠) مليون وسبعة وعشرين ألفًا وخمسمائة جنيه مصري لعدد (١٧٠) فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما أنه سيتم تدشين حفل لتكريم الفائزين بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والسفراء والوزراء والشخصيات العامة رفيعة المستوى.

يذكر أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يسعى للاهتمام بالطلاب ورعايتهم، وتحصين أفكارهم والوقوف على مواهبهم الحقيقية، وإيجاد فرصة لهم في جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية والفنية، كما تسعى أكاديمية مواهب وقدرات إلى تعزيز روح التعاون والاندماج المجتمعي، ودعم الأنشطة بأنواعها المختلفة للطلاب الوافدين.

التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب شيخ الأزهر الطلاب الوافدين التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات

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