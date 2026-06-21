التوتر يسيطر على أول أيام الثانوية العامة والأهالي يتجمعون أمام اللجان

قال كريم بيبرس، مراسل MBC مصر، إن أولياء الأمور توافدوا أمام اللجان الامتحانية منذ الساعة السابعة صباحًا، وظلوا في انتظار أبنائهم حتى بعد دخولهم الامتحانات.

وأوضح أن حالة القلق كانت واضحة بين الأهالي، مؤكدًا أن "الثانوية العامة تظل ثانوية عامة" بغض النظر عن طبيعة المادة أو كونها خارج المجموع.

مجمعات امتحانية جديدة لتشديد الرقابة

وأشار المراسل إلى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت هذا العام نظام المجمعات الامتحانية، من خلال تجميع عدد من المدارس واللجان في نطاق واحد لتسهيل الرقابة والتنظيم.

وأضاف أن هذا النظام ساهم في تقليل عدد اللجان على مستوى الجمهورية إلى نحو 2030 لجنة مقارنة بـ2150 لجنة العام الماضي.

أكثر من 921 ألف طالب يؤدون الامتحانات

لفت بيبرس إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ نحو 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة.

إجراءات مشددة لمنع الغش

أكد المراسل أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية فرضت إجراءات صارمة داخل اللجان، أبرزها:

منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا.

حظر إدخال الأوراق التعليمية أو الملخصات.

منع دخول الحقائب إلى اللجان.

تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة عند بوابات المدارس.

توجيهات بالتيسير على الطلاب

وأوضح أن الوزارة وجهت المراقبين بضرورة توفير أجواء هادئة للطلاب داخل اللجان، مع الحرص على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات.

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