مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي يوجه نصائح مهمة ويحذر من المخالفات

أكد الدكتور عاصم حجازي ، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، ضرورة التأكد من كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح قبل بدء الامتحان، ومطابقة نموذج الأسئلة مع ورقة الإجابة.

وأوضح “حجازي ” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب التسرع في الإجابة دون قراءة السؤال جيدًا، مشددًا على أهمية قراءة التعليمات والأسئلة بدقة، خاصة أن كلمة واحدة مثل "ما عدا" أو "إلا" قد تغيّر معنى السؤال بالكامل.

ابدأ بالأسئلة السهلة وتجنب إهدار الوقت

نصح أستاذ علم النفس التربوي الطلاب بالبدء في حل الأسئلة السهلة أولًا لتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز، مع تأجيل الأسئلة الصعبة إلى نهاية الامتحان.

وأشار إلى أن الوقوف لفترات طويلة أمام سؤال واحد قد يؤدي إلى استهلاك الوقت دون تحقيق استفادة حقيقية، ما يؤثر على أداء الطالب في باقي الأسئلة.

كيف يسيطر الطالب على التوتر داخل اللجنة؟

أكد حجازي أن القلق والتوتر هما العدو الأول للطالب أثناء الامتحان، موضحًا أن أفضل وسيلة للتغلب عليهما هي التركيز على الأسئلة فقط وعدم الانشغال بما يحدث داخل اللجنة.

وأضاف أن الطالب يجب أن يركز على بذل أقصى جهده في الإجابة، دون التفكير في الدرجة النهائية أو تحقيق "الفول مارك"، لأن الانشغال بالنتيجة يزيد من التوتر ويؤثر على الأداء.

مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان

حذر الدكتور عاصم حجازي من عدد من المخالفات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عقوبات صارمة بشأنها، أبرزها:

اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة حتى وإن كان مغلقًا.

إدخال الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية.

حيازة الكتب أو الملخصات أو أي أوراق خاصة بالمادة.

تصوير ورقة الأسئلة أو الإجابة بأي وسيلة.

إثارة الشغب أو الاعتداء على الملاحظين.

انتحال شخصية طالب آخر لأداء الامتحان بدلاً منه.

وأوضح أن بعض هذه المخالفات قد تصل عقوبتها إلى المساءلة الجنائية وفقًا لقانون مكافحة الغش.

لا تكتب إجاباتك في كراسة الأسئلة

وشدد حجازي على أن التصحيح يتم فقط من خلال البابل شيت أو ورقة الإجابة المخصصة لذلك، مؤكدًا أن أي إجابات تُكتب داخل كراسة الأسئلة لن يُنظر إليها أثناء التصحيح.

واختتم أستاذ علم النفس التربوي حديثه بدعوة طلاب الثانوية العامة إلى الالتزام بالهدوء والانضباط داخل اللجان، والتركيز على الأسئلة فقط، مؤكدًا أن الثقة بالنفس وإدارة الوقت بشكل صحيح هما مفتاح النجاح خلال فترة الامتحانات.

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