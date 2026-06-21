أكثر من 920 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحاني التربية الدينية والوطنية

أكد أيمن دياب، مراسل برنامج صباح البلد، من أمام لجنة مدرسة كلية النصر القومية بالمعادي، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في أول أيام الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

وأوضح خلال برنامج صباح البلد تقديم محمد جوهر وسارة مجدي على قناة صدى البلد أن نحو 920 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية داخل 613 مجمعًا امتحانيًا و2032 لجنة، مؤكدًا أن اللجان فتحت أبوابها أمام الطلاب منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، تمهيدًا لبدء الامتحانات في مواعيدها المقررة.

وأشار إلى انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان لتأمين الطلاب وتنظيم الحركة المرورية، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة رفعت درجة الاستعداد، وشكلت غرف عمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، سواء انقطاع الكهرباء أو أي مشكلات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وأضاف أن الطلاب يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من المواد غير المضافة للمجموع، لكنهما من مواد النجاح والرسوب، موضحًا أن النجاح في مادة التربية الدينية يتطلب حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70%.

وشدد المراسل على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات، والتي تتضمن حظر دخول الهواتف المحمولة أو السماعات الإلكترونية إلى اللجان، مع الالتزام باستخدام القلم الأزرق فقط في الإجابة على نماذج البابل شيت، مؤكدًا أن سير الامتحانات في يومها الأول يتم بشكل منتظم.