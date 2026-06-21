تعرف على أفضل البدائل للثانوية العامة.. متخصص يوضح

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أنه مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، منها القاهرة والجيزة والغربية والوادي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية سارة مجدي، أن الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية سيكون أمامهم أكثر من مسار تعليمي لاختيار الطريق المناسب لهم، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث توفر وزارة التربية والتعليم نحو 200 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والثانوية العامة.

وأوضح أن الطالب الذي يمتلك قدرات متميزة في الدراسة، خاصة في الرياضيات والعلوم، يمكنه الالتحاق بمدارس المتفوقين، مشيرًا إلى أن الدولة أبرمت شراكات مع عدد من المدارس اليابانية لتطوير العملية التعليمية وتقديم نماذج تعليمية حديثة.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح مدارس متخصصة في رعاية والتعامل مع كبار السن خلال العام المقبل، بهدف تأهيل الطلاب للعمل في هذا المجال، خاصة أن هناك العديد من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه التخصصات وتوفر فرص عمل واسعة لخريجيها.