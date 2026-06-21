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امتحانات الثانوية العامة 2026 | تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بمداخل اللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026 | تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بمداخل اللجان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026

ويمر الطلاب بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بإجراءات تفتيش مشددة بالعصا الإلكترونية للكشف عن الموبايل أو غيره من أجهزة الغش الإلكترونية التي قد يخفيها أي طالب قبل دخول الامتحان

وفي إطار تنظيم حركة دخول الطلاب المجمعات الإمتحانية والتي تتضمن مجموعة من المدارس تضم أكثر من لجنة امتحانية، شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تخصيص باب مستقل لكل لجنة للدخول والخروج، بما يسهم في تيسير دخول الطلاب وتسهيل إجراءات التفتيش.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. الطلاب يؤدون الدين والتربية الوطنية

وينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، بإمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم ، وكذلك لطلاب مدارس المكفوفين وذلك في تمام التاسعة صباحا  ، كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم في الفترة الثانية امتحان التربية الوطنية ، الذي يستمر زمنه من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. رسالة وزير التعليم للطلاب

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة ، حيث قال :

 أتوجه إليكم برسالة من القلب في هذه الأيام التي تمثل محطة مهمة في رحلة التعليم وبناء المستقبل. أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح.

 لقد بذلتم جهدًا كبيرًا طوال سنوات الدراسة، وحان الوقت لترجمة هذا الجهد بثقة وهدوء وتركيز. 

ثقوا بأنفسكم، واعلموا أن الاجتهاد الحقيقي لا يضيع أبدًا، وأن لكل مجتهد نصيبًا يستحقه.

لقد بذلت كافة أطراف المنظومة التعليمية جهودًا مضنية كي تنطلق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات حازمة وحاسمة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. لذا ندعوكم إلى الابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق.

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