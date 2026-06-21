موجز أخبار الوادي الجديد: تجهيز 7 لجان لامتحانات الثانوية العامة لاستقبال 2012 طالبًا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تجهز 7 لجان لامتحانات الثانوية العامة لاستقبال 2012 طالبًا

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن المحافظة تضم نحو 2012 طالبا وطالبة موزعين على عدد 7 لجان في امتحانات ثانوية عامة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كمواد غير مضافة للمجموع، مشيرًا الى أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب والقائمين على أعمالها.

رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية اللجان

وأشار قناوي، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية اللجان والاستراحات المخصصة للقائمين على أعمال الامتحانات، واستيفائها لكل الاشتراطات التأمينية والفنية اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات، بحان عقد لقاء مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العام والتأكد من توفير جميع الاحتياجات اللازمة لبدء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وأكد ضرورة توفير بيئة منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وحق الطالب في الهدوء والاستقرار داخل لجنة الامتحان والتزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها مع التركيز، وتحمل المسؤولية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن أي توتر، وحال رصد أي سلبيات أو ما من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات والتعامل معها وحلها على الفور، والتصدي بحزم لأي تجاوزات للإخلال بأعمال الامتحانات أو أي محاولات للغش يكل أشكاله وحال رصد أي مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

تعليم الوادي الجديد: بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026.

نتائج الشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية أن طلبات التظلم تقدم عبر الموقع الإلكتروني بدءا من السبت 20 يونيو 2026 لمدة 15 يوما، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

وأهابت أولياء الأمور والطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقديم التظلمات وعدم التأخر عن الفترة المعلنة.

وفي وقت سابق، اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح بلغت 86%، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدّم للامتحانات 5568 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4774 طالبًا فيما تغيب 23 طالبًا، كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 70% والصم وضعاف السمع 100%.

وكيل زراعة الوادي يتفقد مزارع النباتات الطبية والعطرية على مساحة 350 فدانًا ببلاط

تفقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال حصاد محصول العتر شان بمركز بلاط، يرافقه المهندس عماد بحر وكيل المديرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية الطبية والعطرية والوقوف على معدلات الإنتاج بالمراكز .

وشهد وكيل وزارة الزراعة، أعمال الحصاد بإحدى الزراعات بالمركز، بحضور الدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وعدد من المهندسين الزراعيين ومشرفي النواحي والمزارعين، حيث اطمأن على الحالة العامة للمحصول ومعدلات الإنتاج، التي جاءت مبشرة وتعكس نجاح المزارعين في تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الخاصة بالمحصول.

وأكد وكيل زراعة الوادي الجديد، أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد المحاصيل الواعدة بمحافظة الوادي الجديد، لما تتمتع به من جودة عالية وإقبال متزايد في الأسواق المحلية والتصديرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في زراعتها بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمزارعين ويسهم في تنويع التركيب المحصولي بالمحافظة.



وأوضح أن محصول العتر يُزرع على مساحة تبلغ 65 فدانًا على مستوى المحافظة، منها 35 فدانًا بمركز بلاط و30 فدانًا بمنطقة القصر، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية بمركز بلاط وحده تصل إلى نحو 350 فدانًا، تشمل محاصيل الكمون والحلبة والنعناع والزعتر والعتر وغيرها من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وخلال الجولة، استمع وكيل وزارة الزراعة إلى عدد من المزارعين، وناقش معهم أهم التحديات التي تواجه زراعة النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال أجهزة المديرية والإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وتأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية ميدانيًا، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، ودعم المزارعين والتوسع في الزراعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا متميزًا وتسهم في دعم جهود التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.