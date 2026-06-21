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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات بسوهاج لتأمين 87 لجنة ثانوية عامة

لجان الثانوية العامة بسوهاج
لجان الثانوية العامة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، دفعت مديرية أمن سوهاج بكامل طاقاتها لتأمين اللجان الامتحانية ومحيطها، في إطار خطة أمنية محكمة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، بعيدًا عن أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وجاءت الاستعدادات الأمنية بتوجيهات مباشرة من اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي تابع على مدار الأيام الماضية تنفيذ خطة التأمين الشاملة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت أهمية توفير المناخ الآمن للطلاب وأسرهم، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط 87 لجنة امتحانية تستقبل نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حيث تم تعزيز التواجد الأمني أمام اللجان والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف أعمال المرور الميداني لضمان انتظام الحركة المرورية ومنع أي تكدسات قد تعوق وصول الطلاب إلى مقار الامتحانات في المواعيد المحددة.

وشملت الخطة الأمنية تأمين محيط المدارس ومنع أي تجمعات غير مبررة أمام اللجان، إلى جانب التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات والتعامل مع الباعة الجائلين ومنع مصادر الضوضاء التي قد تؤثر على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما حرصت مديرية الأمن على رفع درجات الاستعداد بين مختلف القطاعات الشرطية، مع تجهيز قوات التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط اللجان والاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بما يضمن انتظام سير الامتحانات على مدار اليوم.

وفي الوقت نفسه، تم التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، ورصد أي ملاحظات أو أحداث طارئة قد تستدعي التدخل السريع، في إطار منظومة عمل متكاملة تستهدف الحفاظ على الانضباط داخل وخارج اللجان.

وتأتي هذه الجهود في ظل حرص وزارة الداخلية على تأمين مختلف الفعاليات والامتحانات العامة، حيث تمثل امتحانات الثانوية العامة محطة مهمة في حياة آلاف الطلاب، ما يستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

ويؤكد الانتشار الأمني المكثف بمختلف مراكز ومدن المحافظة أن مديرية أمن سوهاج تمضي وفق خطة واضحة تجمع بين الانضباط والجاهزية وسرعة الاستجابة، بما يضمن خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة حضارية تعكس حجم التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لخدمة الطلاب وأسرهم.

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