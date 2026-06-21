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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. إصابة طالبة بالإغماء داخل لجنة بمركز زفتي

لجنة الثانويه العامه بالغربية
لجنة الثانويه العامه بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت أحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية إصابة طالبة بالإغماء جراء هبوط حاد بالدورة الدموية بسبب فوبيا ورهبة الخوف من الامتحانات داخل لجنة بمركز زفتي وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلي قسم الاستقبال بمستشفى زفتي العام للاسعافها وعادت مرة أخري لاستكمال امتحان مادة التربية الدينية .

تفاصيل الواقعة 

من ناحية أخري حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، على تفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينتي كفر الزيات وبسيون، يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على انتظام سير اللجان والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب خلال أول أيام الامتحانات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتابع المحافظ خلال جولته انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات، مشددًا على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بمنع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما اطمأن على جاهزية اللجان وتوافر مختلف سبل الراحة داخلها.

استعداد لجان امتحانات الثانويه العامه 

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في حالة استعداد كامل طوال فترة الامتحانات، من خلال تنسيق متواصل بين قطاعات التربية والتعليم والصحة والإسعاف والكهرباء والمرور والوحدات المحلية، لضمان توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام. وقال المحافظ: «نثق في قدرات أبنائنا الطلاب، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، فهم دائمًا نموذج مشرف للجد والاجتهاد والتفوق».

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي إصابة طالبة الاغماء لجنة زفتي

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