محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الثانوية العامة..ويؤكد: توفير أجواء مناسبة للطلاب

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم ، لجنتي مدرسة محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات، ومدرسة الثانوية بنان بمدينة الغردقة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال جولته أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، أوضح مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 4432 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة امتحانية، تشمل لجنة بمدينة رأس غارب، و6 لجان بمدينة الغردقة، ولجنتين بمدينة سفاجا، ولجنتين بمدينة القصير، ولجنة بمدينة مرسى علم، بالإضافة إلى لجنة بمدينة الشلاتين وأخرى بمدينة حلايب.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجنة متابعة للتواصل المستمر وعلى مدار الساعة مع رؤساء اللجان، لمتابعة سير الامتحانات ورصد أية ملاحظات أو طوارئ والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان لاستقبال الطلاب، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، والتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر لتأمين اللجان ومنع اي تجمعات قد تؤثر علي سير الامتحانات ، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طبيب داخل كل لجنة إمتحانات ومع مرفق إسعاف البحر الأحمر لتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات تحسبًا لأي حالات طارئة قد تحدث .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة ، والأستاذ مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ .