ستارمر يواجه ضغوطا سياسية وسط توقعات بإعلان استقالته غدا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا سياسية متزايدة داخل حزبه العمال، وسط توقعات بأن يعلن استقالته غدا الاثنين.

وطالب العديد من نواب حزب العمال ستارمر بإفساح المجال أمام آندي بيرنهام لتولي زعامة الحزب، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقد أكد ستارمر وحلفاؤه خلال الأسابيع الماضية استعدادهم لخوض أي معركة على زعامة الحزب، سواء من بيرنهام أو من أي مرشح آخر، وذلك قبل الانتخابات الفرعية في "ماكيرفيلد" التي كان يأمل بيرنهام في الفوز بها والعودة إلى البرلمان.

وفي هذا السياق، قال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل، في تصريحات إعلامية، إن ستارمر سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير مليا في الواقع السياسي الذي يواجهه.

غير أن كايل امتنع عن الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بخطط ستارمر أو طبيعة المناقشات التي جرت بينهما بشأن المرحلة المقبلة، أو ما طلبه من رئيس الوزراء