جروسي ووزير خارجية سويسرا يبحثان التطورات الأخيرة قبيل بدء محادثات السلام الأمريكية الإيرانية

بحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، اليوم الأحد، في منتجع بورجنستوك بسويسرا ، التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، والمسار المستقبلي والدور المهم الذي تضطلع به وكالة الطاقة الذرية.

وقال جروسي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "في هذه اللحظة الحاسمة، من المهم إتاحة كل فرصة ممكنة للدبلوماسية لتحقيق النجاح (في المفاوضات)".

وأعرب جروسي عن شكره لسويسرا على دعمها المستمر للوكالة والتزامها بالدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وتنطلق اليوم محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في سويسرا بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ويشارك في المفاوضات أيضًا وفدا الوسيطين، باكستان وقطر.

ومن المتوقع أن تركز الجولة الأولى على وضع الإطار التنفيذي للمفاوضات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، وأمن الملاحة في مضيق هرمز