تراجع شعبية حكومة رئيسة وزراء اليابان وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم "الأحد" تراجع نسبة التأييد الشعبي لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي إلى 55.8%، وهو أدنى مستوى تسجله منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي في ظل استمرار القلق الشعبي بشأن التداعيات الاقتصادية للأوضاع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته "كيودو" عبر الهاتف، أن نسبة التأييد للحكومة انخفضت بمقدار 5.5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، فيما ارتفعت نسبة المعارضين إلى 27.9%.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أبدى 54.7% من المشاركين رفضهم لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز لضمان مرور السفن التجارية بأمان، بينما أيد 36.6% هذه الخطوة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر الاستطلاع أن 43.9% من اليابانيين يفضلون خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% إذا كان ذلك سيسرع تنفيذ القرار، في حين أيد 22.6% إلغاء الضريبة بالكامل رغم الحاجة إلى وقت أطول لتطبيق هذا الإجراء.

كان الائتلاف الحاكم في اليابان، الذي يضم الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار، قد تعهد خلال الانتخابات العامة بتجميد ضريبة الاستهلاك البالغة 8% لمدة عامين لمواجهة التضخم، إلا أن مقترحات حديثة تدعو إلى خفضها إلى 1% اعتباراً من أبريل 2027 لتسهيل التطبيق الفني لدى المتاجر والشركات.