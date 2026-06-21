قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: المشروعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
مدبولي: مصر سوق جاذب ولدينا رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استمثارية وعقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع شعبية حكومة رئيسة وزراء اليابان وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة

رئيسة وزراء اليابان
رئيسة وزراء اليابان
أ ش أ

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم "الأحد" تراجع نسبة التأييد الشعبي لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي إلى 55.8%، وهو أدنى مستوى تسجله منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي في ظل استمرار القلق الشعبي بشأن التداعيات الاقتصادية للأوضاع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته "كيودو" عبر الهاتف، أن نسبة التأييد للحكومة انخفضت بمقدار 5.5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، فيما ارتفعت نسبة المعارضين إلى 27.9%.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أبدى 54.7% من المشاركين رفضهم لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز لضمان مرور السفن التجارية بأمان، بينما أيد 36.6% هذه الخطوة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر الاستطلاع أن 43.9% من اليابانيين يفضلون خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% إذا كان ذلك سيسرع تنفيذ القرار، في حين أيد 22.6% إلغاء الضريبة بالكامل رغم الحاجة إلى وقت أطول لتطبيق هذا الإجراء.

كان الائتلاف الحاكم في اليابان، الذي يضم الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار، قد تعهد خلال الانتخابات العامة بتجميد ضريبة الاستهلاك البالغة 8% لمدة عامين لمواجهة التضخم، إلا أن مقترحات حديثة تدعو إلى خفضها إلى 1% اعتباراً من أبريل 2027 لتسهيل التطبيق الفني لدى المتاجر والشركات.

كيودو اليابانية تراجع التأييد الشعبي لحكومة رئيسة الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

ترشيحاتنا

الطالبان المتهمان

تجديد حبس الطالبين المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي 15 يوماً

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. سيدة تستعين بنجلها وشقيقتها للتعدّى على أخرى بالإسكندرية

المتهمين

خلافات على قطعة أرض.. القبض على طرفي مشاجرة بالعصا بالبحيرة

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد