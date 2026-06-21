رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد لجان امتحان «الإحصاء للقسم الأدبي» ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلاب

تفقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في لجان إدارة الداخلة التعليمية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحانهم في مادة الإحصاء.

وشملت الجولة التفقدية لجان معهد بنين موط، ومعهد فتيات موط، واطمأن فضيلته خلال الجولة على انتظام سير العمل داخل اللجان، وهدوء الطلاب واستقرار الأجواء، مؤكدًا على توفير كافة سبل الراحة والهدوء النفسي للطلاب بما يمكنهم من أداء الامتحانات في بيئة مناسبة.

كما حرص رئيس المنطقة على متابعة مدى وضوح الأسئلة ومناسبتها للزمن المحدد، وتأكد من عدم ورود أي شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.