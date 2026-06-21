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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوان كوزاك: بكيت بعد قراءة هذا المشهد في Toy Story.. و«جيسي» أهم ما قدمته في حياتي

جوان كوزاك
جوان كوزاك
تقى الجيزاوي

كشفت النجمة الأمريكية جوان كوزاك عن كواليس علاقتها بشخصية جيسي في سلسلة أفلام «Toy Story»، مؤكدة أن هذه التجربة تعد الأهم في مشوارها الفني، لما تركته من أثر على حياتها المهنية والشخصية.

وخلال مقابلة مع قناة «ABC»، قالت كوزاك، البالغة من العمر 63 عامًا: «لقد كان هذا أهم شيء قمت به في حياتي كلها»، مشيرة إلى أن المشاركة في أعمال موجهة للأسرة وتُقدم للأطفال قيمًا إنسانية إلى جانب الترفيه تُعد فرصة استثنائية لا تتكرر كثيرًا للفنانين، خاصة أنها تسهم في تشكيل عالم الأطفال وما يشاهدونه منذ الصغر.

وفي حديثها مع موقع «Collider»، كشفت كوزاك عن أكثر اللحظات تأثيرًا بالنسبة لها أثناء العمل على السلسلة، موضحة أنها لم تتمالك دموعها عندما قرأت المشهد الذي تكتشف فيه أن المالكة الأولى لـ«جيسي»، إيميلي، أطلقت اسم الشخصية على ابنتها، مؤكدة أنها شعرت وقتها بأن هذا المشهد سيترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.

كما تحدثت عن تحديات الأداء الصوتي، موضحة أن التعبير عن المشاعر بالاعتماد على الصوت فقط، بعيدًا عن ملامح الوجه وحركة الجسد، يتطلب تركيزًا ومهارة خاصة، مضيفة أن شخصية «جيسي» ساعدتها كثيرًا على تطوير هذه القدرة على مدار سنوات تقديمها للشخصية.

وتُعد جوان كوزاك من الوجوه المرتبطة بسلسلة «Toy Story»، بعدما قدمت صوت «جيسي» منذ ظهورها الأول، واستمرت في تجسيدها عبر الأجزاء المتعاقبة، فيما يواصل الجزء الأحدث من السلسلة تحقيق نجاح لافت في دور العرض حول العالم.

احداث فيلم toy story

وتدور أحداث الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال. ويعود الأبطال المحبوبون "وودي" و"باز لايتيير" و"جيسي" في مغامرة جديدة مليئة بالتحديات، بعد أن يكتشفوا انجذاب الأطفال المعاصرين إلى الأجهزة الإلكترونية أكثر من الألعاب التقليدية. ويجد الثلاثي أنفسهم أمام اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالم باتت تهيمن عليه التكنولوجيا، ساعين إلى إنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

وتعود الشخصيات المحبوبة بأصوات مؤديها الأصليين، حيث يؤدي توم هانكس صوت "وودي"، وتيم ألين صوت "باز لايتيير"، وجوان كوزاك صوت "جيسي"، وبليك كلارك صوت "سلينكي دوغ"، وتوني هيل صوت "فوركي"، ووالاس شون صوت "ريكس"، وجون راتزنبرغر صوت "هام". كما ينضم إلى العمل عدد من الأعضاء الجدد، من بينهم سكارليت سبيرز في دور "بوني"، وجريتا لي في دور "ليلي باد".

وبعد رحيل بعض مؤدي الأصوات الأصليين، مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء شخصيتي السيد والسيدة بطاطس. 

أبطال فيلم toy story

الفيلم من إخراج أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ومن إنتاج Pixar Animation Studios وWalt Disney Pictures، فيما تتولى شركة United Motion Pictures توزيعه في مصر.

احداث فيلم toy story جوان كوزاك أفلام «Toy Story

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