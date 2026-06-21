محافظ الفيوم: الدولة تهتم بالمشروعات الإنتاجية الموفرة لفرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الإنتاجية التي تُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية دعم الصناعات المحلية وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية ومستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب، لمتابعة سير العمل، والوقوف على معدلات الإنتاج وبرامج التدريب، وبحث سبل دعم المصنع والتوسع في أنشطته بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما أكد محافظ الفيوم، دعمه الكامل لمقترح يتعلق بتوفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة من خلال استغلال مساحة إضافية تقدر بنحو 20 ألف متر مربع أخرى، مشيراً إلى حرص المحافظة على عرض المقترح على نائب مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بهدف تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ التوسعات المقترحة.

خلال الجولة، تفقد محافظ الفيوم، صالات التدريب والإنتاج والقص والتجهيز، واطلع على منظومة العمل ومراحل الإنتاج المختلفة بالمصنع، كما تفقد الحضانة المخصصة لأبناء العاملات بالمصنع، مؤكداً حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم لتعزيز دور المصنع التنموي والاقتصادي.

فيما استعرضت مدير مصنع الغزل والنسيج عبير شوقى، مراحل تطوير وإعادة تأهيل المصنع التي بدأت في شهر أبريل 2023، موضحة أن المشروع بالتعاون مع برنامج "فرصة"، بدأ بتوفير 250 فرصة عمل، حتى وصل إلى 2000 عاملة يتم تدريبهن وتأهيلهن وتشغيلهن بالمصنع، كما تم إنشاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة بالفيوم لتوفير مظلة حماية ودعم للعاملات.

كما أشارت إلي أن إجمالي مساحة المصنع تبلغ 23 فداناً، تم استغلال نحو 20 ألف متر مربع منها، تمثل 5 أفدنة، في إنشاء 14 صالة إنتاج وتدريب.