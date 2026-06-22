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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مليون جنيه جوائز.. بدء التصفيات النهائية لمسابقة الطلاب الوافدين والأجانب الخامسة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيماء جمال

تبدأ اليوم التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم (ما قبل جامعي – جامعي – دراسات عليا)، مواهب وقدرات في موسمها الخامس تحت شعار: عطاء يتجدد.

تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام من الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين،.

فعاليات المسابقة

وتتضمن الفعاليات 17 مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية مهارات الطلاب وتنمية أفكارهم الإبداعية، تتنوع بين حفظ وترتيل القرآن الكريم (كاملا أو أجزاء منه)، ومسابقة الأصوات الحسنة، ومسابقة في الثقافة الإسلامية، فضلا عن الخطابة وفنون الاتصال، وإلقاء الشعر وتأليفه، كما تتضمن عددا من المسابقات الخاصة بالفن وكتابة الخط العربي والتمثيل والرسم والزخرفة والأشغال الفنية، على يد كوكبة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين والمدربين المعتمدين.

وتهدف هذه المسابقات إلى خلق تنوع علمي ثقافي فكري بين الطلاب الوافدين المتميزين وحفظة القرآن الكريم، كما تسعى لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع المنهج الأزهري الوسطي.

جوائز المسابقة

وعقب انتهاء التصفيات، سيعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن اختيار أفضل عشرة من الطلاب الوافدين في كل محور من محاور المسابقة، باجمالي جوائز مالية (١.٠٢٧.٥٠٠) مليون وسبعة وعشرين ألفًا وخمسمائة جنيه مصري لعدد (١٧٠) فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما أنه سيتم تدشين حفل لتكريم الفائزين بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والسفراء والوزراء والشخصيات العامة رفيعة المستوى.

فعاليات المسابقة جوائز المسابقة نهلة الصعيدي أحمد الطيب التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين عطاء يتجدد

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