بنك بلا فروع.. طلاب جامعة العاصمة يطورون منصة مصرفية رقمية متكاملة

تواصل كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة العاصمة ترسيخ دورها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئات الأعمال الحديثة، من خلال تشجيع الطلاب على تطوير مشروعات نوعية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع التكنولوجي، ودعم المشروعات الطلابية التي تقدم حلولًا عملية لمتطلبات المستقبل.



تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وإشراف الدكتور محمود بهلول منسق برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS)، قدم طلاب البرنامج مشروع تخرج مبتكرًا بعنوان "Bank Digital Credify"، والذي يمثل نموذجًا متكاملًا لبنك رقمي حديث يعتمد بالكامل على الخدمات الإلكترونية، في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأكد الدكتور جمال علي، أن الكلية تسعى إلى تخريج كوادر تمتلك القدرة على استشراف المستقبل وصناعة حلول تكنولوجية متطورة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يشهد تحولًا غير مسبوق نحو الرقمنة، وأن هذا المشروع يقدم رؤية واعدة لمستقبل الخدمات المالية الذكية.

وقدم طلاب المجموعة مشروعًا بعنوان Bank Digital Credify، وهو بنك رقمي متكامل يتيح جميع الخدمات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى فروع تقليدية، مستهدفًا الشباب والعاملين المستقلين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتيح المشروع فتح الحسابات إلكترونيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، بالإضافة إلى تنفيذ التحويلات المالية وسداد الفواتير وإدارة الحسابات من خلال لوحة تحكم متكاملة، فضلًا عن توفير روبوت محادثة ذكي للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني الفوري.

ويمثل المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري.

أُنجز المشروع تحت إشراف الدكتور عمرو جلال والدكتور وليد البدوي، وشارك في تنفيذه الطلاب: محمد أحمد سيد بدوي عبد المعطي، محمد حسام محمد عبد المنعم عبد المجيد، محمود نادي محمود عبد الجواد، يحيى إيهاب محمد محمد السيد خطاب، كريم أكرم محمد علي عبد الجواد، مصطفى ياسر محمد حمدي عبد الخالق.