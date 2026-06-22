فرض رسوم الحماية المدنية لاستخراج رخصة بناء فى عدة حالات بالوادي الجديد...تعرف عليها

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن ضرورة الإلتزام ببنود الاشتراطات البنائية المقررة قانوناً، مؤكدة أن هذه الإجراءات والرسوم تنظمها قوانين عامة تطبق على الجميع دون استثناء، والهدف الأسمى منها هو حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة داخل المجتمع.



- الحالات التى تستوجب سداد رسوم الحماية المدنية

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة الحقائق القانونية المتعلقة باشتراطات البناء والتى تضمنت

​أولاً: الالتزام بأحكام القانون

​بناءً على التعديلات التي تم إضافتها لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتفادياً للمخاطر وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، فإنه في بعض الحالات يتم الحصول على موافقة الحماية المدنية وهي كالأتي:

- ​ في حالة استخراج رخصة بناء على مساحة تتعدى 400 متر مربع.

​- في حالة عمل تعلية للمبنى، ​وعليه أصبح إلزاماً علينا عدم استخراج الترخيص إلا بعد موافقة الحماية المدنية.

​ثانياً: آلية فحص الرسومات وحساب الرسوم

​وعليه يتقدم المواطن للحماية المدنية التي تقوم بفحص الرسومات وإعطائه موافقة بأنه لا مانع من السير في إجراءات التراخيص مع تنفيذ التوصيات، ويتم المحاسبة بواقع ​مسطح الدور بالمتر × عدد الأدوار × 30 جنيه للمتر الواحد، وذلك طبقاً للقانون.