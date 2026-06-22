بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مقومات مدينة أسيوط الجديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو استعرض من خلاله أبرز مقومات مدينة أسيوط الجديدة وعناصر تميزها، باعتبارها إحدى المدن العمرانية الحديثة التي تجسد رؤية الدولة للتوسع العمراني، ودعم مسارات التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وسلط الفيديو الضوء على ما تزخر به المدينة من مقومات عمرانية وخدمية متكاملة، حيث تمتد على مساحة تبلغ نحو 33 ألف فدان، وتضم مناطق سكنية وخدمية وإقليمية، بما يعزز قدرتها على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض الفيديو تنوع المشروعات السكنية بالمدينة، والتي تشمل مختلف مستويات الإسكان، حيث تضم المدينة 34 مجمعًا سكنيًا متميزًا تخدم نحو 60 ألف نسمة، فضلًا عن مشروعات سكنية متنوعة من بينها مشروع "ديارنا"، و"سكن لكل المصريين" الذي يضم 11928 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أشار الفيديو إلى ما تضمه المدينة من 3 جامعات حكومية وخاصة تشمل مختلف الكليات العلمية والنظرية، ويبلغ عدد طلابها نحو 25 ألف طالب، إلى جانب 9 مدارس حكومية وخاصة، بما يسهم في توفير منظومة تعليمية متكاملة داخل المدينة.

كما تناول الفيديو ما تتمتع به المدينة من خدمات صحية ودينية ورياضية متنوعة، تشمل مستشفى جامعيًا مجهزًا، و11 مركزًا صحيًا، و28 دار عبادة، فضلًا عن 14 ناديًا ومركزًا رياضيًا، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات التجارية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، استعرض الفيديو المنطقة الصناعية بالمدينة المقامة على مساحة 300 فدان، والتي تضم أكثر من 400 مصنع ومخزن وورشة، وتوفر أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية، بما يعزز دور المدينة كمركز واعد للاستثمار والإنتاج.

كما أبرز الفيديو القرية التكنولوجية المقامة على مساحة 41 فدانًا، والتي تعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتوطين الأنشطة التكنولوجية الحديثة، إلى جانب جهود التطوير المستمرة التي تشهدها المدينة، والتي تشمل تطوير المحاور الرئيسية ومداخل المدينة، واستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، وترفيق نحو 400 قطعة سكنية.

وأكد الفيديو أن مدينة أسيوط الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الحديثة، بما تضمه من مقومات عمرانية واقتصادية وخدمية متنوعة، تعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للسكان والاستثمارات، وتسهم في دعم مسيرة التنمية بصعيد مصر.

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