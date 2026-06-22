البحر الأحمر.. تخصيص مسؤول بكل مدينة وحي لمتابعة ملف تقنين الأراضي

ترأس الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، إلى جانب مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحيي شمال وجنوب الغردقة، في إطار حرص المحافظة على تسريع إجراءات التقنين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي الحالي لملف التقنين، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

ووجه الدكتور وليد البرقي الجهات المختصة بمواصلة تكثيف العمل الميداني والإداري للانتهاء من المعاينات وإعداد المحاضر الخاصة بالطلبات المتبقية، بما يضمن سرعة إنجاز الملف وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفي خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة العمل، أصدر المحافظ توجيهاته بتحديد مسؤول مختص بكل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من أصحاب طلبات التقنين، لإخطارهم بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة وسداد مقدمات التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيداً لتحرير العقود النهائية وإنهاء أوضاعهم القانونية.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين، مؤكداً أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن تقديم التيسيرات للمواطنين الملتزمين يسير بالتوازي مع تطبيق القانون بكل حسم على غير الجادين، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في حماية أراضي الدولة واسترداد حقوقها، مع متابعة يومية لمعدلات الإنجاز في مختلف المدن والأحياء.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين حتى الانتهاء منه بشكل كامل، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.