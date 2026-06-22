قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 47 إلى 155 مترًا.. تفاصيل طرح 314 وحدة سكنية جديدة في 8 مدن
استغلوا الوظيفة.. إحالة 3 مسئولين بالدقهلية للنيابة العامة وللعسكرية.. ما الذي حدث؟
يشبه هجوم 7 أكتوبر.. "الشاباك" يحذر من عملية برية تستهدف إيلات
تأييد حبس نجل أحمد حسام "ميدو" 7 أشهر
تحميل الأهالي تكاليف إصلاح التلفيات| قرار عاجل بشأن طلاب واقعة إتلاف أثاث مدرسة بسوهاج
وزير المجالس النيابية: موازنة العام المالي الجديد ترتكز على تنمية الثروة البشرية والصحة والتعليم
هبوط مفاجئ يضرب الذهب.. ماذا ينتظر عيار 21؟
موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟
غفلوني.. عريس يكتشف مفاجأة صادمة بعد عقد القران
محمد فريد: مصر تمتلك فرصًا واعدة وندعو شركات التأمين العالمية لزيادة استثماراتها
القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها
صناعة الأثاث على طريق القفزة.. الحكومة تراجع التحديات وتستهدف مضاعفة الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر.. تخصيص مسؤول بكل مدينة وحي لمتابعة ملف تقنين الأراضي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ترأس الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، إلى جانب مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحيي شمال وجنوب الغردقة، في إطار حرص المحافظة على تسريع إجراءات التقنين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي الحالي لملف التقنين، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

ووجه الدكتور وليد البرقي الجهات المختصة بمواصلة تكثيف العمل الميداني والإداري للانتهاء من المعاينات وإعداد المحاضر الخاصة بالطلبات المتبقية، بما يضمن سرعة إنجاز الملف وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفي خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة العمل، أصدر المحافظ توجيهاته بتحديد مسؤول مختص بكل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من أصحاب طلبات التقنين، لإخطارهم بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة وسداد مقدمات التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيداً لتحرير العقود النهائية وإنهاء أوضاعهم القانونية.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين، مؤكداً أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن تقديم التيسيرات للمواطنين الملتزمين يسير بالتوازي مع تطبيق القانون بكل حسم على غير الجادين، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في حماية أراضي الدولة واسترداد حقوقها، مع متابعة يومية لمعدلات الإنجاز في مختلف المدن والأحياء.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين حتى الانتهاء منه بشكل كامل، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الشلاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

حملة

إعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة: تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أولوية قصوى

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. تخصيص مسؤول بكل مدينة وحي لمتابعة ملف تقنين الأراضي

بالصور

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد