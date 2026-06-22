أحمد كشك: التمثيل من أعظم المهن لكنه لا يضاهي مشقة العمال والصنايعية

خرج الفنان أحمد كشك بتصريح مثير خلال استضافته في برنامج «رايح جاي» المذاع عبر إذاعة 9090، بعدما تحدث بصراحة عن طبيعة مهنة التمثيل وما تحمله من مسؤوليات تجاه الجمهور، مؤكدًا أنها من أعظم المهن وأكثرها تأثيرًا في المجتمع.



وأوضح كشك أن الفن يلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوعي ونقل الرسائل الإنسانية والثقافية، مشيرًا إلى أن الفنان يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في الجمهور من خلال الأعمال التي يقدمها، وهو ما يفرض عليه مسؤولية كبيرة في اختيار أدواره والرسائل التي يسعى إلى إيصالها.



ورغم تقديره الكبير لمهنة التمثيل، شدد الفنان على أن العاملين في المجال الفني لا يواجهون حجم المشقة نفسها التي يتحملها العمال وأصحاب الحرف والصنايعية بشكل يومي، مؤكدًا أن هذه الفئات تبذل جهودًا بدنية شاقة وتعمل في ظروف صعبة تستحق كل الاحترام والتقدير.



وأضاف أن المجتمع مدين بالكثير للعمال والحرفيين الذين يساهمون بشكل مباشر في بناء وتطوير مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن قيمة أي مهنة لا تُقاس فقط بمكانتها الاجتماعية أو شهرتها، وإنما بحجم الجهد والعطاء الذي يبذله أصحابها.



وأكد كشك أهمية احترام جميع المهن وتقدير العاملين بها، مشيرًا إلى أن كل فرد يؤدي دورًا مهمًا داخل المجتمع، وأن النجاح الحقيقي يتحقق من خلال تكامل الأدوار بين مختلف الفئات والقطاعات.