سفير عُمان بالقاهرة يهنئ المنتخب المصري بفوزه في بطولة كأس العالم

هنأ السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب المصري لكرة القدم بفوزه المستحق على نظيره النيوزيلندي في بطولة كأس العالم.

وتقدم الرحبي بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة هذا الإنجاز الكروي الكبير.. وقال إن هذا النجاح المشرف لا يمثل مصر وحدها، بل يُعد إنجازاً عربياً نفخر به جميعاً، ويعكس ما يتمتع به الشباب العربي من عزيمة وإصرار وقدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف السفير عبد الله الرحبي قائلاً: وإذ نشارك الأشقاء في مصر فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي، فإننا نؤكد أن ما تحقق اليوم هو مصدر فخر واعتزاز لكل عربي من المحيط إلى الخليج، كما نتطلع إلى أن تحقق المنتخبات العربية الأخرى إنجازات مماثلة تواصل من خلالها رفع راية العرب وتعزيز حضورهم وتألقهم على الساحة الرياضية العالمية.

وقال الرحبي، كل التمنيات لمصر الشقيقة بدوام التوفيق والنجاح، وللرياضة العربية بمزيد من الإنجازات التي توحد القلوب وتبعث الفخر في نفوس أبناء الأمة العربية.