انتصار تكشف لصدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم صقر وكناريا وسر التألق في السينما والدراما.. حوار

تواصل النجمة انتصار تألقها الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية المميزة، حيث تخوض تجربة جديدة في فيلم "صقر وكناريا" وتقدم شخصية مختلفة تحمل العديد من المواقف الكوميدية التي تتوقع أن تنال إعجاب الجمهور. كما واصلت نجاحاتها خلال موسم دراما رمضان 2026، محققة ردود فعل واسعة على أعمالها المختلفة.

وفي حوارها مع "صدى البلد"، كشفت انتصار كواليس مشاركتها في فيلم "صقر وكناريا"، وأسباب حماسها للعمل، ورأيها في التعاون مع محمد إمام، كما تحدثت عن عشقها للسينما وسر ظهورها بالحجاب في العرض الخاص للفيلم، وأبرز ردود الفعل التي تلقتها على أعمالها في السينما والدراما.

في البداية حدثينا عن كواليس مشاركتك في فيلم "صقر وكناريا"؟

سعيدة جدًا بالمشاركة في فيلم "صقر وكناريا"، لأنه تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لي. الفيلم يحمل حالة خاصة من الكوميديا، وأجواء التصوير كانت ممتعة للغاية. استمتعت بالعمل مع جميع فريق العمل، وكان هناك تعاون كبير بين الجميع من أجل تقديم فيلم يليق بالجمهور.

س: ما الشخصية التي تقدمينها خلال أحداث الفيلم؟

ج: أجسد شخصية سيدة تحلم بتزويج ابنتها، وتسعى لتحقيق هذا الأمر بكل الطرق الممكنة، لكن خلال الأحداث تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة التي تجعل الشخصية مختلفة وممتعة للغاية.

وهل تعتبرين الشخصية مختلفة عن أعمالك السابقة؟

بالتأكيد، فأنا دائمًا أبحث عن الشخصيات الجديدة التي تحمل تفاصيل مختلفة. شخصية الفيلم لها طبيعة خاصة، وبها مساحة كبيرة للكوميديا، وفي الوقت نفسه تحمل مشاعر إنسانية تجعل الجمهور يتفاعل معها.

ما الذي جذبك للمشاركة في الفيلم؟

أكثر ما جذبني هو السيناريو والشخصية، بالإضافة إلى فريق العمل المميز. عندما أجد مشروعًا جيدًا وشخصية مختلفة أشعر بالحماس للمشاركة فيه، وهذا ما حدث مع "صقر وكناريا".

كيف كانت كواليس العمل مع محمد إمام؟

محمد إمام نجم مميز جدًا، والعمل معه ممتع للغاية. يتمتع بخفة ظل كبيرة وروح جميلة في الكواليس، كما أنه مجتهد ويهتم بكل تفاصيل العمل. أحب دائمًا تكرار التعاون معه لأنه فنان محترف ويحترم زملاءه.

وماذا عن أجواء التصوير بشكل عام؟

الكواليس كانت مليئة بالبهجة والضحك، وكان هناك انسجام كبير بين جميع المشاركين في الفيلم. هذه الأجواء الإيجابية تنعكس دائمًا على جودة العمل في النهاية.

تشاركين في عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية.. حدثينا عنها؟

أعشق السينما جدًا وسعيدة بالمشاركة في أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، منها "صقر وكناريا"، و"الكلام على إيه"، و"ابن مين فيهم"، بالإضافة إلى مشروع آخر. أحب التنوع وتقديم شخصيات مختلفة حتى أستمتع بالعمل ويستمتع الجمهور أيضًا.

ما سر ارتباطك الكبير بالسينما؟

السينما لها مكانة خاصة جدًا عندي، وأعشق الوقوف أمام الكاميرا وتقديم شخصيات متنوعة. أشعر أن السينما تمنح الفنان مساحة كبيرة للإبداع وتقديم أفكار وتجارب مختلفة.

تحرصين دائمًا على التنوع في أدوارك.. هل هذا أمر مقصود؟

بالتأكيد، لأن الفنان إذا كرر نفسه يفقد جزءًا من متعة العمل. أحب أن يراني الجمهور كل مرة بشكل مختلف وشخصية جديدة، وهذا ما أسعى إليه دائمًا.

لفتِ الأنظار بظهورك بالحجاب خلال العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا.. ما السبب؟

أحببت الظهور بشكل الشخصية التي أقدمها في الفيلم، وكانت فكرة لطيفة ومختلفة. فوجئت بتفاعل الجمهور مع الإطلالة وسعدت جدًا بردود الأفعال الإيجابية.

كيف استقبلتِ ردود الفعل على أعمالك في رمضان 2026؟

الحمد لله، سعيدة جدًا بردود فعل الجمهور على أعمالي خلال رمضان 2026. النجاح الحقيقي بالنسبة لي هو أن تصل الشخصية إلى الناس وأن يشعروا بها ويتفاعلوا معها.

هل توقعتِ هذا النجاح الكبير؟

الفنان دائمًا يتمنى النجاح ويجتهد من أجله، لكن رد فعل الجمهور يظل أجمل مكافأة. الحمد لله على المحبة والدعم الذي أراه من الناس في كل مكان.

ما سر تألق إنتصار واستمرار نجاحها طوال هذه السنوات؟

لا يوجد سر معين، لكنني أحاول دائمًا الاجتهاد والعمل بإخلاص واختيار الأدوار التي أحبها وأشعر أنها ستضيف لي. كما أنني أحترم الجمهور وأحرص على تقديم أفضل ما لدي في كل عمل.

ما الرسالة التي تودين توجيهها لجمهورك؟

أشكر جمهوري العزيز على دعمه ومحبته المستمرة، فهم السبب الحقيقي وراء أي نجاح أحققه. وأعدهم دائمًا بتقديم أعمال جديدة ومختلفة تسعدهم وتكون عند حسن ظنهم.