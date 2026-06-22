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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيلين إمام تحصد المركز الأول وتعتلي منصة التتويج في الجمباز الأيروبيك

إيلين إمام رمضان بعد التتويج ببطولة المنطقة للجمباز الأيروبيك
إيلين إمام رمضان بعد التتويج ببطولة المنطقة للجمباز الأيروبيك
صدى البلد

حققت الطفلة إيلين إمام رمضان، إنجازًا رياضيًا مميزًا، بعد فوزها بالميدالية الذهبية، وحصد المركز الأول في بطولة المنطقة للجمباز الأيروبيك، متفوقة على جميع المنافسات بفضل أدائها المتميز ومستواها الفني اللافت.

وأظهرت إيلين مهارات عالية خلال المنافسات، حيث قدمت عروضًا قوية نالت إعجاب لجنة التحكيم، لتتوج في النهاية بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

كيف حققت إيلين إمام المركز الأول؟ 

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للجهد الكبير الذي بذله المدربين أحمد شعبان، عبدالرحمن، وأحمد السيد مع اللاعبة, خلال فترة التدريب والاستعداد للبطولة، في خطوة جديدة تعكس موهبتها الواعدة وقدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وتلقت إيلين التهاني من أسرتها ومدربيها وزملائها، الذين أعربوا عن فخرهم بهذا الإنجاز، متمنين لها دوام التفوق ومواصلة حصد الألقاب في البطولات المقبلة.

بطولة المنطقة لاكتشاف المواهب

وتُعتبر بطولة المنطقة للجمباز الأيروبيك إحدى البطولات المهمة على مستوى الناشئين، إذ تتيح للاعبين فرصة إظهار قدراتهم الفنية واكتساب الخبرات التنافسية، كما تمثل خطوة أساسية نحو التأهل والمشاركة في البطولات الأكبر على المستويين المحلي والجمهوري.

ما هي رياضة الجمباز الأيروبيك؟

ويُعد الجمباز الأيروبيك أحد فروع رياضة الجمباز المعتمدة دوليًا، ويجمع بين عناصر القوة والمرونة والتوازن والتحمل البدني في عروض حركية تؤدى على أنغام الموسيقى.

ويتطلب هذا النوع من الجمباز مستوى عاليًا من اللياقة والدقة في الأداء، حيث يتم تقييم اللاعبين وفقًا للمهارات الفنية وجودة التنفيذ والتناسق الحركي، ما يجعله من الرياضات التي تسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية لدى الناشئين.

إيلين إمام الجمباز لعبة الجمباز ألعاب القوى الجمباز الأيروبيك

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