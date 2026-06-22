تقييم أممي: 1.38 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة في مباني جنوب لبنان

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (CNRS-L)، نتائج التقييم السريع للأضرار التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان، والذي شمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، لا سيما أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا؛ استكمالاً للتقييم السابق الخاص ببيروت وجبل لبنان.

وأظهر التقييم أن قيمة الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان تُقدّر بنحو 1.38 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ حجم الركام الناتج عن الأضرار حوالي 3.1 مليون متر مكعب، كما سجل تدميرا كاملا لـ 11,095 مبنى؛ ما أدى إلى تضرر 17,891 وحدة سكنية، إضافة إلى إصابة 2,242 مبنى بأضرار جزئية (5,219 وحدة سكنية)، و9,311 مبنى بأضرار طفيفة (18,282 وحدة سكنية).

وأشار التقرير إلى أن أكثر المناطق تضرراً من حيث عدد المباني المدمرة كلياً في قضاء بنت جبيل هي عيناثا بـ1,658 مبنى وبنت جبيل بـ1,076 مبنى، فيما سجل قضاء مرجعيون أضراراً كبيرة في ميس الجبل بـ969 مبنى والطيبة بـ824 مبنى، بينما جاءت برج الشمالي والناقورة ضمن الأكثر تضرراً في قضاء صور.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التقييم اعتمد على منهجية الذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI)، من خلال مقارنة صور أقمار صناعية عالية الدقة ملتقطة في 29 إبريل 2026 مع صور مرجعية تعود إلى 23 أكتوبر 2025، بهدف رصد الأضرار المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك انهيار الأسقف والتشوهات الهيكلية وتراكم الركام.

ولفت إلى أن النتائج خضعت لعملية تحقق بصري منهجية على مستوى كل مبنى؛ ما أكد دقة المنهجية بنسبة وصلت إلى نحو 85 في المائة، موفراً مستوى عالياً من الثقة بالنتائج النهائية.

وبيّن أن التقييم لا يشمل الأضرار التي طالت المنشآت تحت الأرض أو البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، كما أنه يعكس الوضع حتى 29 إبريل 2026 ولا يأخذ في الاعتبار أعمال التعافي أو إعادة الإعمار الجارية.