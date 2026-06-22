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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جولدمان ساكس: تسارع مبيعات السيارات الكهربائية يهدد الطلب العالمي على النفط

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
أ ش أ

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يؤدي تسارع الإقبال على السيارات الكهربائية، في أعقاب صدمة محتملة لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز، إلى تقليص الطلب العالمي على الخام بما يصل إلى 320 ألف برميل يوميًا بحلول أواخر عام 2027.

وذكر البنك الاستثماري الأمريكي - في مذكرة بحثية حديثة - أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية قفزت بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 26.1% خلال الشهر الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقدر جولدمان ساكس أن تراجع الطلب العالمي على النفط قد يبلغ نحو 130 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2027 في إطار سيناريو "التسارع المؤقت"، الذي يفترض استقرار معدلات انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا عند مستويات مايو 2026.

وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب قد يصل إلى نحو 320 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها في إطار سيناريو "التسارع المستمر"، الذي يفترض استمرار نمو معدلات انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا بالوتيرة المسجلة خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026.

وأوضحت المذكرة أن المركبات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات في أسواق ناشئة رئيسية مثل الهند وفيتنام والصين، مشيرة إلى أن هذا النوع من المركبات يمكنه إزاحة كميات من الوقود تعادل ما بين ثلث ونصف الكمية التي توفرها سيارات الركاب الكهربائية التقليدية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أشار البنك إلى أن 12 سوقًا من بين أكبر 15 سوقًا للسيارات الكهربائية في العالم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانتشار، وجاءت الصين في صدارة هذا النمو بعد أن قفزت حصة السيارات الكهربائية فيها بمقدار 11.4 نقطة مئوية.

بنك جولدمان ساكس السيارات الكهربائية الإقبال النفط مضيق هرمز

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