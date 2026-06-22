قبل مشاركتها الدولية .. محافظ الوادي الجديد تشيد بموهبة ممثلة مصر ببيلاروسيا للتبادل التعليمي

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد على لقاء الطالبة جونير أنسي رضاني، ابنة المحافظة المشاركة ضمن الوفد المصري المتجه إلى جمهورية بيلاروسيا في إطار برنامج التبادل التعليمي والثقافي الدولي، وذلك قبل سفرها لتمثيل مصر في مجال الغناء الفردي، بحضور الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وأسرة الطالبة.

وخلال اللقاء، أعربت المحافظ عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققته الطالبة بعد اجتيازها مراحل الاختيار والتقييم على مستوى الجمهورية، مؤكدةً أن تأهلها للمشاركة الدولية يعكس ما يتمتع به أبناء المحافظة من مواهب وقدرات واعدة في مختلف المجالات الفنية والثقافية ، متمنيةً للطالبة التوفيق في مهمتها الوطنية وتمثيل مصر والمحافظة بصورة مشرفة.

يُذكر أن الطالبة جونير أنسي رضاني، البالغة من العمر 13 عامًا، من أعضاء مركز شباب الخارجة للتنمية الشبابية ، وطالبة بمدرسة الأمل الإعدادية المشتركة، وتشارك ضمن الوفد المصري خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2026، في إطار برامج وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى دعم الموهوبين وتعزيز مشاركتهم في المحافل الدولية.