بـ 8 ملايين يورو .. محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير تكتلات التمور مع اليونيدو

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو - UNIDO)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم وتطوير قطاع التمور ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات الإنتاجية، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيثُ ناقش الاجتماع خطة تطوير تكتلات التمور بالمحافظة، وآليات تعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا، وصرّحت محافظ الوادي الجديد أن قيمة الدعم المقدّم من اليونيدو تبلغ ٨ مليون يورو؛ وذلك من خلال مشروع "تجارة TiGARA" الهادف إلى تطوير التكتلات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكّدت المحافظ، دعم المحافظة الكامل لكافّة المشروعات التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم رواجها دوليًا من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية ومعايير الجودة العالمية، فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية لأبناء المحافظة.

هذا وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل عام 2026، التي تستهدف رفع كفاءة قطاع التمور من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الفنية وبرامج بناء القدرات بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية بالمحافظة.