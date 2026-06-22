خطة حكومية لإنهاء تكدس السيارات المتحفظ عليها .. سليمان قورة يوضح

أكد الدكتور محمد سليمان قورة، مدير إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن الدولة تنفذ خطة عاجلة للتخلص من تكدس السيارات المتحفظ عليها عبر طرحها في مزادات علنية منظمة خلال ستة أشهر، بهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وقال محمد سليمان قورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن الخطة تشمل السيارات المصادرة لصالح الدولة، والمتحفظ عليها على ذمة قضايا، إضافة إلى المركبات المتروكة لفترات طويلة داخل ساحات التخزين.

وتابع أن هناك وجود بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وهيئة الخدمات الحكومية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسريع إجراءات البيع من خلال مزادات أسبوعية وتقسيم العمل جغرافيًا.

الخزانة العامة للدولة

وأشار إلى أن جميع عمليات البيع تتم تحت إشراف قانوني كامل، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، فيما يقتصر دور البنوك على التنظيم والتسويق والتثمين دون تقديم تمويل، بما يسهم في إنهاء ظاهرة "مقابر السيارات" ومنع تكرارها مستقبلاً.