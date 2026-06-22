الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التوصل لحل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أهمية التوصل إلى حل جذري للأزمات الراهنة، على أسس تضمن الأمن والاستقرار الدائمين، وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الصفدي مع كالاس، التي تزور المملكة بالتزامن مع استضافة الأردن للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة رقم 165، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، واحتواء التوترات المتصاعدة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع الاستيطان، وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.