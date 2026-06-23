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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تبحث تطوير تكتلات التمور وتلتقي رئيس محكمة استئناف أسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بتكلفة ٨ مليون يورو.. محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير تكتلات التمور بالمحافظة بالتعاون مع اليونيدو

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو - UNIDO)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم وتطوير قطاع التمور ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات الإنتاجية، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وناقش الاجتماع خطة تطوير تكتلات التمور بالمحافظة، وآليات تعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وصرّحت محافظ الوادي الجديد أن قيمة الدعم المقدّم من اليونيدو تبلغ ٨ مليون يورو؛ وذلك من خلال مشروع "تجارة TiGARA" الهادف إلى تطوير التكتلات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكّدت المحافظ، دعم المحافظة الكامل لكافّة المشروعات التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم رواجها دوليًا من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية ومعايير الجودة العالمية، فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية لأبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل عام 2026، التي تستهدف رفع كفاءة قطاع التمور من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الفنية وبرامج بناء القدرات بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس محكمة استئناف أسيوط

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المستشار يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية.

ورحبت المحافظ بزيارة رئيس محكمة الاستئناف، والتي تتزامن مع الاحتفال بمئوية محكمة استئناف أسيوط، مشيدةً بما تشهده المنظومة القضائية من تطوير مستمر بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

قبل مشاركتها الدولية.. محافظ الوادي الجديد تشيد بموهبة ابنة المحافظة الممثلة لمصر ببيلاروسيا

حرصت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد على لقاء الطالبة جونير أنسي رضاني، ابنة المحافظة المشاركة ضمن الوفد المصري المتجه إلى جمهورية بيلاروسيا في إطار برنامج التبادل التعليمي والثقافي الدولي، وذلك قبل سفرها لتمثيل مصر في مجال الغناء الفردي، بحضور الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وأسرة الطالبة.

وخلال اللقاء، أعربت المحافظ عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققته الطالبة بعد اجتيازها مراحل الاختيار والتقييم على مستوى الجمهورية، مؤكدةً أن تأهلها للمشاركة الدولية يعكس ما يتمتع به أبناء المحافظة من مواهب وقدرات واعدة في مختلف المجالات الفنية والثقافية ، متمنيةً للطالبة التوفيق في مهمتها الوطنية وتمثيل مصر والمحافظة بصورة مشرفة.

يُذكر أن الطالبة جونير أنسي رضاني، البالغة من العمر 13 عامًا، من أعضاء مركز شباب الخارجة للتنمية الشبابية ، وطالبة بمدرسة الأمل الإعدادية المشتركة، وتشارك ضمن الوفد المصري خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2026، في إطار برامج وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى دعم الموهوبين وتعزيز مشاركتهم في المحافل الدولية.

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