اليوم.. جامعة المنصورة تطلق ملتقى مصر والصين لتعزيز الابتكار

أعلنت جامعة المنصورة انطلاق فعاليات ملتقى مصر والصين، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور محمد عبد الخالق مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات العالمية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود جامعة المنصورة لربط البحث العلمي بالصناعة والأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري الصيني من خلال منظومة BRICS بما يسهم في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة بين الجانبين المصري والصيني.

و يتضمن الملتقى التعريف بمسابقة Su Song Cup الدولية للمبتكرين والشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية إلى جانب استعراض فرصة احتضان دولية لمدة 14 يوما بالصين خلال شهر أكتوبر 2026 بما يتيح للمشاركين التعرف على منظومة الابتكار الصينية وتطوير نماذج الأعمال الخاصة بهم وبناء شراكات دولية جديدة تسهم في توسيع آفاق التعاون المستقبلي.

ويوفر الملتقى فرصا للتشبيك المباشر بين المشاركين والجانب الصيني بمشاركة قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ورواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة وممثلي الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين وحاضنات الأعمال بما يسهم في تبادل الخبرات وإقامة شراكات استراتيجية تدعم مسيرة الابتكار وريادة الأعمال.

ويتضمن برنامج الملتقى حوارا مصريا صينيا حول الابتكار عبر BRICS واستعراض فرص التعاون مع منظومات الابتكار الصينية إلى جانب عرض نماذج من مشروعات الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنصورة والتي تعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعة في هذا المجال وحرصها على دعم الأفكار المبتكرة وربطها باحتياجات السوق المحلية والدولية.

يذكر أن فعاليات الملتقى تنطلق في تمام الساعة 10 صباحا وسط توقعات بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المعنية بما يعزز فرص التعاون والشراكات المستقبلية بين الجانبين المصري والصيني في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال ويدعم جهود التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.