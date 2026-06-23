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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يوجه بالتعامل بحزم مع محاولات الإخلال بإنضباط امتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير انتظام اليوم الثانى من امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة .

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات على وصول صناديق الأسئلة إلى كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية في المواعيد المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان بما يضمن انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

كما تابع الوزير، من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية عبر شاشات المتابعة والمراقبة المباشرة، للاطمئنان على انتظام دخول الطلاب والتزام جميع اللجان بالتعليمات المنظمة، والتأكد من تنفيذ إجراءات التفتيش والتأمين بدقة قبل بدء الامتحان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

كما شدد الوزير على أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى مقار اللجان في وقت مبكر قبل بدء الامتحان، مع تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجه الوزير بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بانضباط العملية الامتحانية، والتطبيق الكامل للتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الوزير تقديم كافة سبل الدعم للقائمين على أعمال الامتحانات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام اللجان والانضباط داخلها، بما يضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

ومن جانبه، وجه خالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية وتوزيع اوراق الأسئلة والإجابة فى الموعد المحدد.

كما وجه بمراعاة توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بمادة اللغة الأجنبية الثانية على جميع الطلاب المستحقين داخل اللجان، والتأكد من توافرها بالكميات اللازمة، بما يتيح للطلاب الاستفادة منها وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لأداء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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