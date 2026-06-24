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مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إيران قد تتجه خلال السنوات المقبلة نحو الغرب، متوقعًا أن تصبح قوة إقليمية ودولية مؤثرة بصورة أكبر في المستقبل.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شعر بخيبة أمل بعد عدم تحقق توقعات بعض مستشاريه بشأن إضعاف إيران عسكريًا أو تحقيق نتائج حاسمة ضدها.

 المشهد الإقليمي أكثر تعقيدًا مما كانت تتوقعه بعض الدوائر السياسية

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن المشهد الإقليمي أكثر تعقيدًا مما كانت تتوقعه بعض الدوائر السياسية، مؤكدًا أن إيران لا تزال لاعبًا رئيسيًا في معادلات المنطقة رغم التحديات التي تواجهها.

مصطفى الفقي الغرب إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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