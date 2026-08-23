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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي يفوز بجائزة رجل المباراة في مباراة الأهلي وإنبي الشرقية

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
عمرو مصطفى

توج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام إنبي الشرقية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي أفضل لاعب في المباراة 

 

وقدم بن شرقي أداءً مميزًا خلال اللقاء، وأسهم في فوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-2، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمسابقة المحلية.

ونال اللاعب إشادة الجهاز الفني والجماهير بعد المستوى الذي ظهر به على مدار أحداث المباراة، حيث كان أحد أبرز عناصر الأهلي في المواجهة، وساهم في ترجيح كفة فريقه خلال اللقاء.

وجاء فوز الأهلي على إنبي في مستهل مشواره بالدوري ليمنح الفريق دفعة قوية قبل استكمال منافسات الموسم، في ظل رغبة القلعة الحمراء في استعادة لقب البطولة بعد خسارته الموسم الماضي.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة، مع الاعتماد على العناصر الأساسية وفي مقدمتها أشرف بن شرقي، الذي يسعى لتقديم مستويات قوية والمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع الفريق الأحمر.

أفشة ينقذ الأهلي من فخ الشرقية إنبي بالفوز بثلاثية مقابل هدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً صعباً على فريق الشرقية إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفريق البترولي بهدفين عن طريق علي إيهاب في الدقيقة 17 ، ومحمد عصام في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ثم نجح مروان عطية في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 34 ، ونجح أحمد مصطفى زيزو في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 70.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط ، فيما خلا رصيد إنبي الشرقية من النقاط بعد الجولة الأولى.

وشهد اللقاء اهدار محمد حمدي لاعب فريق إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة.


 

أشرف بن شرقي الأهلي إنبي الشرقية الدوري المصري بن شرقي

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