الشحن خلال 6 دقائق.. طفرة في توطين صناعة السيارات بمصر

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن عام 2024 شهد صدور قرارات تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، بالتزامن مع افتتاح أربعة مصانع لإنتاج السيارات.

وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن السوق المصرية من أكبر الأسواق المستقبلة للسيارات الصينية، وهو ما ساهم في انتشار العديد من العلامات التجارية الصينية داخل مصر، وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، إلى جانب التأثير على أسعار السيارات في السوق.

إحدى السيارات الصينية الحديثة

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن المنافسة بين الشركات الصينية أصبحت قوية إلى درجة أن الشركات باتت تنافس بعضها البعض في تقديم تقنيات جديدة ومتطورة، لافتًا إلى أن إحدى السيارات الصينية الحديثة يمكن شحنها في نحو 6 دقائق، معتبرًا أن هذه السرعة تمثل تطورًا، لافتًا في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.