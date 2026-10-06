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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة «فرحة مصر» مستشارة وزيرة التضامن توضح المعايير وشروط التقديم

مبادرة «فرحة مصر»
مبادرة «فرحة مصر»
شيماء جمال

قالت رندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، إن مبادرة «فرحة مصر» تعتمد على منصة رقمية لتيسير إجراءات التقديم أمام الشباب المقبل على الزواج.


وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ست ستات»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، عبر شاشة «dmc»، إن الشباب الراغبين في الاستفادة من المبادرة يمكنهم الدخول إلى المنصة والاطلاع على المعايير وشروط التقديم، ثم البدء في خطوات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة.

وأضافت أن طلبات المتقدمين تخضع للمراجعة، مع التأكد من استيفاء المرفقات المطلوبة، موضحة أن المستفيد من برنامج «تكافل» يرفق الكارت الخاص به.
وأشارت إلى أن عقد القران يجب ألا يكون قد مر عليه أكثر من عام، مع ضرورة تقديم قسيمة الزواج أو نصف الإكليل في حالة المسيحيين، مؤكدة أنه بعد مراجعة البيانات والتأكد من استحقاق المتقدم، تنزل فرق ميدانية على مستوى الجمهورية لإجراء بحث على المتقدمين، بهدف التأكد بشكل كامل من استحقاقهم.

وشددت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الذين يحتاجونه بالفعل، وتحقيق الاستحقاق والشفافية في الاستفادة من المبادرة.

التضامن وزارة التضامن تنمية الأسرة والمرأة والطفل مبادرة «فرحة مصر» الزواج عقد القران

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