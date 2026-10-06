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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تجديد الثقة به.. نائب «حماة الوطن» بالشيوخ: نضع مصلحة المواطن في صدارة أجندتنا

النائب الدكتور محمود صلاح سعد
النائب الدكتور محمود صلاح سعد
حسن رضوان

أعرب النائب الدكتور محمود صلاح سعد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عن تقديره لقيادات الحزب وزملائه أعضاء الهيئة البرلمانية، عقب تجديد الثقة فيه للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا جديدًا ومسؤولية وطنية وبرلمانية تتطلب مزيدًا من العمل والالتزام.

وأكد «صلاح سعد» أن تجديد الثقة يمثل دافعًا لمواصلة أداء دوره تحت قبة مجلس الشيوخ، والعمل على دعم مؤسسات الدولة والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متسارعة.

أجندة «حماة الوطن».. من الرؤية إلى التشريع

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني ستتركز على ترجمة رؤية الحزب وأجندته التشريعية إلى خطوات عملية داخل مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين، وطرح الرؤى والمقترحات التي تستهدف معالجة الملفات ذات الأولوية.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الأداء التشريعي والرقابي بما يسهم في دعم الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

وشدد «صلاح سعد» على أن العمل البرلماني لا بد أن يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وقضاياهم اليومية، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة تحت قبة المجلس هو الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، ودعم السياسات والتشريعات التي تحقق التنمية وتحسن جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ستواصل العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن التعبير عن أولويات المواطنين والاستفادة من الأدوات البرلمانية المتاحة في مناقشة القضايا والملفات المطروحة.

مواجهة التحديات تتطلب اصطفافًا وطنيًا

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن مصر تواجه تحديات متشابكة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يفرض ضرورة تعزيز الوعي بحجم التحديات ودعم قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

وأكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح والتنمية بالتوازي مع العمل على تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية.

«صلاح سعد»: الثقة مسؤولية وسنواصل العمل بروح الفريق

واختتم النائب الدكتور محمود صلاح سعد بالتأكيد على أن تجديد الثقة فيه للمرة الثانية يمثل مسؤولية إضافية تحفزه على مواصلة العمل الجاد تحت قبة مجلس الشيوخ، مع الالتزام برؤية الحزب وأهدافه وتوجيهاته.

وجدد تقديره لقيادات حزب حماة الوطن وزملائه أعضاء الهيئة البرلمانية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الإسهام في تحقيق تطلعات الشعب المصري، ودعم جهود الدولة في مسارات التنمية والاستقرار، والعمل على أن تكون الممارسة البرلمانية أكثر ارتباطًا بقضايا المواطن واحتياجاته.

محمود صلاح سعد الشيوخ حماة الوطن المصريين مجلس الشيوخ

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